Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сельдяной король» напугал приморцев 

Рамблер + ещё 8 25 минут назад
Фото: VK
Жители Приморья заметили в бухте Паллада сельдяного короля — рыбу, которая обитает на глубине около километра. Ранее она не встречалась у берегов России.
Трехметрового ремнетела, или сельдяного короля, выловил рыбак Владимир Тарасов в районе косы Назимова в Хасанском районе, сфотографировался и отпустил обратно в море.
Как правило, сельдяной король встречается в теплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Мясо этой рыбы является несъедобным. В Японии считается, что если ремнетел выплывает на поверхность, то в ближайшее время стоит ждать природных катаклизмов в виде цунами и землетрясений.
Научного подтверждения этим фактам нет, отмечает «Звезда».
Общество , Владимир Тарасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унесенные ветром: на Москву надвигается ненастье1
США перехватили российские Ту-9515
Толпы сторонников Атамбаева выдвинулись в Бишкек42
В России ответили на планы Зеленского вернуть Крым234
Смерч из летающих муравьёв на Украине сняли на видео
Видео
01:47
Алибасов потребовал 100 млн за отравление
Шоу-бизнес
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия Погода
00:28
ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия Катастрофы
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение