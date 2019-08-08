«Сельдяной король» напугал приморцев

Жители Приморья заметили в бухте Паллада сельдяного короля — рыбу, которая обитает на глубине около километра. Ранее она не встречалась у берегов России

Трехметрового ремнетела, или сельдяного короля, выловил рыбак Владимир Тарасов в районе косы Назимова в Хасанском районе, сфотографировался и отпустил обратно в море.

Как правило, сельдяной король встречается в теплых и умеренных водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Мясо этой рыбы является несъедобным. В Японии считается, что если ремнетел выплывает на поверхность, то в ближайшее время стоит ждать природных катаклизмов в виде цунами и землетрясений.