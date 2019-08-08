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Финские дипломаты восхитились умению россиян стоять в очередях 

Национальная Служба Новостей + ещё 23 1 час назад
Фото: © Александр Демьянчук/ТАСС
В МИД Финляндии заявили, что удивлены спокойствием россиян, которые стоят в очередях за визами. Своими наблюдениями поделился руководитель департамента консульских услуг финского министерства Паси Туоминен, сообщает РИА ФАН.
Дипломат отметил, что в связи с последними изменениями очень много россиян подают заявления на финские визы, однако атмосфера остается спокойной и порядочной. По его словам, он восхищен тем, как «русские спокойно стоят в очереди».
Ранее граждане России получали финские визы по упрощенному списку документов, однако с 1 сентября придется подавать все документы, предусмотренные директивами Евросоюза.
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Общество , Другое , МИД , ЕС , РИА ФАН , Финляндия
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