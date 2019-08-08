Финские дипломаты восхитились умению россиян стоять в очередях

МИД Финляндии заявили, что удивлены спокойствием россиян, которые стоят в очередях за визами. Своими наблюдениями поделился руководитель департамента консульских услуг финского министерства Паси Туоминен, сообщает РИА ФАН.

Дипломат отметил, что в связи с последними изменениями очень много россиян подают заявления на финские визы, однако атмосфера остается спокойной и порядочной. По его словам, он восхищен тем, как «русские спокойно стоят в очереди».