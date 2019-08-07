Племянница Скрипаля заподозрила Джонсона в создании мифа об отравлении экс-полковника ГРУ

Виктория Скрипаль сообщила, что о выводах Скотланд-Ярда она узнала недавно и нисколько ими не удивлена, так как все оказалось так, как «говорили с самого начала», передает портал «360».

«Мы получили все, что хотели. Как я с первого дня говорила, что все это высосано из пальца, что все это подвергалось критике и не выдерживало никакой логики, вот так оно и закончилось», — сказала она.

Женщина отметила, что изначально речь шла об обычном бытовом отравлении, к которому не причастны русские спецслужбы. Однако, по ее мнению, в дальнейшем раздувании скандала может быть виновен новый британский премьер Борис Джонсон, так как именно он первым рассказал о случившемся.

По мнению Виктории, причиной могло послужить желание кандидата сместить с поста Терезу Мэй

«Это было его заявление и его раскрутка, а теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд заявляет, что доказательств нет. В чудеса верите? — я нет», — пояснила племянница Скрипаля.

Напомним, в Британии не смогли собрать доказательства, которые позволят обвинить президента России Владимира Путина в причастности к этому делу. Ранее спецслужбы страны утверждали, что нападение в Солсбери якобы могло быть проведено с одобрения российского лидера.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.