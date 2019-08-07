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Племянница Скрипаля заподозрила Джонсона в создании мифа об отравлении экс-полковника ГРУ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 58 минут назад
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория указала, что заявление полиции Великобритании об отсутствии доказательств причастности России к отравлению ее дяди является предсказуемым и ожидаемым. По ее мнению, скандал из бытового отравления был намеренно создан новым британским премьером Борисом Джонсоном.
Виктория Скрипаль сообщила, что о выводах Скотланд-Ярда она узнала недавно и нисколько ими не удивлена, так как все оказалось так, как «говорили с самого начала», передает портал «360».
«Мы получили все, что хотели. Как я с первого дня говорила, что все это высосано из пальца, что все это подвергалось критике и не выдерживало никакой логики, вот так оно и закончилось», — сказала она.
Женщина отметила, что изначально речь шла об обычном бытовом отравлении, к которому не причастны русские спецслужбы. Однако, по ее мнению, в дальнейшем раздувании скандала может быть виновен новый британский премьер Борис Джонсон, так как именно он первым рассказал о случившемся.
По мнению Виктории, причиной могло послужить желание кандидата сместить с поста Терезу Мэй.
«Это было его заявление и его раскрутка, а теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд заявляет, что доказательств нет. В чудеса верите? — я нет», — пояснила племянница Скрипаля.
Напомним, в Британии не смогли собрать доказательства, которые позволят обвинить президента России Владимира Путина в причастности к этому делу. Ранее спецслужбы страны утверждали, что нападение в Солсбери якобы могло быть проведено с одобрения российского лидера.
Напомним, отношения Москвы и Лондона резко ухудшились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британия обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает это.
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Комментарии7
Общество , Видео , Борис Джонсон , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Виктория Скрипаль , Владимир Путин , ГРУ , Великобритания
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