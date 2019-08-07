Минпросвещения разрабатывает экзамен по русскому языку для иностранцев по типу IELTS

Министерство просвещения России занимается разработкой многоуровневого экзамена по русскому языку для иностранцев, ориентируясь на экзамен IELTS. Об этом в четверг сообщил заместитель министра просвещения — статс-секретарь Павел Зенькович на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

"Мы идем по пути создания единого многоуровневого экзамена, который был бы разработан с учетом уровней, которые уже есть, по типу IELTS, с тем чтобы на него могли опираться и вузы, и наши коллеги, которые занимаются гражданством, и центры "Россотрудничества" за рубежом. Некий такой прообраз IELTS по английскому.

Это большая макроцель, которую мы должны поставить", — сказал Зенькович.

По его словам, экзамен должен состоять из пяти-восьми уровней, чтобы граждане других стран могли использовать сертификаты, полученные при сдаче подобного экзамена.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ планирует создать аналог экзамена TOEFL по русскому языку для привлечения большего числа иностранных студентов. По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, "это нужно для того, чтобы была возможность сдавать экзамены в российские вузы и приезжать, потом остаться и получить упрощенное гражданство".

Торосов отмечал, что сейчас нет четкой политики по продвижению русского языка за рубежом. По словам замминистра, необходимо обучать иностранных студентов русскому языку, "чтобы они были влюблены в русский язык, сдавали экзамен и приезжали в Россию". Сейчас министерство ведет переговоры с Россотрудничеством о создании специальной платформы по продвижению русского языка.