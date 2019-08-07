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В Подмосковье появится новый индустриальный парк 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с администрацией Краснознаменска занимаются подготовкой инфраструктуры для нового индустриального парка, сообщает пресс-служба главы ведомства Московской области.
"Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с администрацией ЗАТО Краснознаменск занимаются подготовкой инфраструктуры для нового индустриального парка. Одноименная площадка для бизнеса будет предназначена для размещения новых производств, которые могут быть востребованы малым, средним и крупным бизнесом. Сам парк будет расположен в 26 километрах от МКАД по Минскому шоссе", — сообщает пресс-служба.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, сейчас на территории построены внутриплощадочные дороги, которые обеспечены электроосвещением и подведено водоснабжение.
"К декабрю этого года планируется завершить строительство котельной, ливневой канализации, насосной станции. Для резидентов правительством Московской области будет предусмотрено ряд льгот. В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства", — цитирует слова Хромова пресс-служба ведомства.
При приобретении участка необходимо будет внести 15% от его кадастровой стоимости. Кроме того инвесторы смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию, а также инвестиционным налоговым вычетом, добавляется в сообщении.
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Общество , Правительство московской области , Московская область
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