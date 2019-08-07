Минтруд заявил о росте поддержки семей с детьми

Объем мер поддержки семей с детьми в 2018 году существенно вырос по сравнению с 2017 годом, заявили RNS в пресс-службе Минтруда , комментируя данные Росстата о том, что в 2017 году 26% детей проживали в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

«В статистическом мониторинге Росстата представлены данные за 2017 год. В то же время с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, существенно вырос», — сообщили в пресс-службе.

В Минтруде напомнили, что с 1 января 2018 года для семей, с уровнем среднедушевого дохода, не превышающем 1,5 МРОТ, введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского капитала.

«Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ и в среднем составляет 11,2 тыс. рублей. Срок выплаты пособия — до достижения ребенком возраста 1,5 лет», — добавили в министерстве.

Также с 1 января 2020 года изменяется критерий нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Это позволит увеличить число семей-получателей выплат. Так, процент охвата семей, получающих выплату при рождении первого ребенка, увеличится с 45-46% до практически 70%. То есть 70% семей при рождении первого ребенка смогут использовать такой механизм финансовой поддержки. Кроме того, с 1 января 2020 года данные выплаты будут осуществляться на детей не до 1,5, а до 3 лет», — напомнили в Минтруде.

В министерстве подчеркнули, что снижение уровня бедности в России вдвое к 2014 году — одно из основных направлений деятельности правительства, и ключевой акцент в борьбе с бедностью делается на «выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения».

В пресс-службе Минтруда также отметили, что 2019 году в ряде регионов проходит пилотный проект по снижению уровня бедности, в ходе которого будут выработаны меры по совершенствованию региональных систем поддержки бедных граждан с учетом критериев нуждаемости.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым 26% детей в России в 2017 году жили в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В 2017 году показатель снизился на 0,7 п.п. со сравнению с 2016 годом.

Согласно данным, из общего числа детей, живущих в бедных семьях, 38,5% детей живут в семьях из 5 и более человек, 20,7% — из четырех человек, 14,5% — из трех, и 16,4% — из двух человек.