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Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Об этом в интервью агентству «Чечня сегодня» заявил глава республики Рамзан Кадыров.
По его словам, среди отрядов, напавших на территорию республики, были «Исламская армия Кавказа» во главе с Багаутдином Кебедовым, «Дагестанская повстанческая армия имама» с Магомедом Тагаевым, а также отряд из арабов, узбеков, таджиков и жителей некоторых регионов России, который подчинялся арабскому террористу Хаттабу.
Кадыров отметил, что первым, кто выступил с осуждением нападения на село Ботлих, стал тогдашний муфтий непризнанной Ичкерии Ахмат Кадыров, позже ставший первым президентом Чечни.
«Мой отец, будучи муфтием, а не политиком или военным человеком, рискуя собственной жизнью, четко, ясно и решительно осудил авантюру главарей вторжения», — отметил Рамзан Кадыров.
Большое значение в борьбе с боевиками имело то, что на защиту своих территорий встали простые дагестанцы, и они, по мнению Кадырова, заслуживают уважения.
«Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло», — сказал глава Чечни.
После приезда в Дагестан Путина, занимавшего в то время пост премьер-министра России, местные жители почувствовали решительную поддержку федерального центра в борьбе против ваххабистов, добавил он.
Боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года. Руководство республики разрешило ополченцам иметь оружие, чтобы они могли сдерживать боевиков до прихода федеральных сил.
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Комментарии
Общество , ХАТТАБ , Рамзан Кадыров , Шамиль Басаев , Ахмат Кадыров , Владимир Путин , Республика Дагестан , Чеченская Республика
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