Как россияне живут с кредитами

У 55% россиян нет кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Респондентам был задан вопрос: Является ли для вас бременем выплата кредита?

И если для большей половины респондентов кредит не является бременем из-за его отсутствия, то для 23% опрошенных кредит — не что иное, как мучение.

22% россиян имеют кредит и выплачивают его в спокойном режиме. Они утверждают, что его выплата не является них проблемой.

Всего в опросе приняли участие 6 577 человек.

Подорвать экономику России и стать причиной масштабного экономического кризиса могут сами жители страны, берущие кредиты, которые не смогут отдать. Об этом заявил «URA.RU» экономист Константин Селянин , напомнив о финансовой катастрофе в США в 2008 году.

«На сегодняшний день задолженность физических лиц по всем кредитам составляет, по данным ЦБ, порядка 15,5 трлн рублей. Около 15% россиян более половины своих доходов тратят на обслуживание кредитов, а испытывают сложности с обслуживанием около 60%», — пояснил изданию экономист.