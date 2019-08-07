Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как россияне живут с кредитами 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
У 55% россиян нет кредитов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Респондентам был задан вопрос: Является ли для вас бременем выплата кредита?
И если для большей половины респондентов кредит не является бременем из-за его отсутствия, то для 23% опрошенных кредит — не что иное, как мучение.
22% россиян имеют кредит и выплачивают его в спокойном режиме. Они утверждают, что его выплата не является них проблемой.
Всего в опросе приняли участие 6 577 человек.
Подорвать экономику России и стать причиной масштабного экономического кризиса могут сами жители страны, берущие кредиты, которые не смогут отдать. Об этом заявил «URA.RU» экономист Константин Селянин, напомнив о финансовой катастрофе в США в 2008 году.
«На сегодняшний день задолженность физических лиц по всем кредитам составляет, по данным ЦБ, порядка 15,5 трлн рублей. Около 15% россиян более половины своих доходов тратят на обслуживание кредитов, а испытывают сложности с обслуживанием около 60%», — пояснил изданию экономист.
Комментарии
Общество , Константин Селянин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подняли по тревоге: Киев бросает армию на передовую25
Зеленский позвонил Путину288
Южная Осетия решила войти в состав России847
В Курске установят ядерную ракету
В «Крестах» ищут пыточные камеры2
Видео
02:41
Названо имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Шоу-бизнес Происшествия
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
01:11
Зеленский позвонил Путину
В мире Политика
00:43
Кремлёвский комбинат питания решил засудить Киркорова
Шоу-бизнес
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Другое
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение