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Российских туристов-должников начали отлавливать на подъезде к морю 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и ГИБДД организовали выявление должников среди туристов, направляющихся к морю на личном автотранспорте. Об этом сообщает «Вестник АТОР».
Во время последнего на настоящий момент межведомственного рейда на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа за шесть часов проверки остановили 51 автомобиль должников из разных регионов России, 34 транспортных средства подвергли процедуре ареста. Пять машин изъяты на месте, 19 отправлены на ответственное хранение.
Судебные приставы выявили трех неплательщиков алиментов, одного должника за услуги ЖКХ и несколько должников по налогам и штрафам ГИБДД. Остановленные правоохранителями граждане оплатили через переносной платежный терминал более 376 тысяч рублей долгов и штрафов. Во время одного из рейдов в Краснодаре с должника взыскали долг по кредиту в размере 1,17 миллиона рублей. Гражданин оплатил его на месте с банковской карте с помощью мобильного терминала.
Мобильный комплекс «Дорожный пристав» позволяет правоохранителям выявлять по номерам машин лиц с задолженностями по ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам. Автомобили должников выявляются с помощью устройств, считывающих номера транспортных средств. Те лица, у которых выявлены задолженности, могут погасить их через переносной платежный терминал. Если они этого не делают, то автомобиль может быть задержан.
Всего за лето 2019 года было проведено около 80 межведомственных рейдов. Они проходят во всех курортных городах Краснодарского края и каждую пятницу — на выезде из Краснодара. Представители службы судебных приставов советуют тем, кто погасил свои долги незадолго до выезда на отдых, иметь при себе квитанции и другие подтверждающие уплату документы.
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