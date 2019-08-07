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Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах» 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 Петербурга, известного как "Кресты-2", якобы создала в изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания и деньги.
"В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети интернет информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, "ФСИН России в Санкт-Петербург направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего". Собеседник отметил, что, если информации подтвердится, материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
При этом в ведомстве указали, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2", заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало.
"УФСИН открыто для контроля не только надзорных ведомств, но и представителей общественных объединений", — заключили в ведомстве.
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Общество , ФСИН , РИА Новости , Ленинградская область
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