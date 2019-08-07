Центральный аппарат ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 Петербурга, известного как "Кресты-2", якобы создала в изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания и деньги.

"В настоящее время назначена проверка по факту публикации в сети интернет информации о якобы имевших место случаях применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, "ФСИН России в Санкт-Петербург направлена группа сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего". Собеседник отметил, что, если информации подтвердится, материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

При этом в ведомстве указали, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают "Кресты-2", заявлений о применении физической силы к арестантам не поступало.