В регионах растёт стоимость пребывания в детском саде

В регионах России дорожает посещение детских дошкольных учреждений. News.ru выяснил, что траты на ясли-сад ложатся существенным бременем на родителей и нередко достигают 10% от семейного бюджета.

Используя данные Росстата , News.ru проанализировал месячные расходы на воспитание детей в яслях в целом по стране и сравнил этот показатель со средней номинальной заработной платой в конкретном регионе. Оказалось, что по этому показателю самые доступные дошкольные учреждения сегодня находятся в Санкт-Петербурге. Проживающим в этом городе россиянам приходится отдавать лишь 1,21% от среднемесячного заработка, 734 рубля. Стоит учесть, что эти затраты ложатся лишь на одного работающего родителя.

News.ru выяснил, что в среднем в России на эти цели приходится 6,11% от зарплаты или 2,5 тыс. рублей в месяц. Однако траты в некоторых регионах весьма существенны для семейного бюджета. В ряде областей финансовая нагрузка на место в младшей группе детсадов составляет 8-10% месячной зарплаты одного из родителей.

Росстат анализирует стоимость дня пребывания ребёнка в дошкольных муниципальных и ведомственных образовательных организациях общего назначения. Статистики не проводят исследования частных детских ясли-садов и не учитывают дотации.

Рекордный рост на посещение яслей отмечается в Томской области — 16%. В мае текущего года здесь в среднем за месячное посещение данных учреждений пришлось бы отдать 2,8 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе цена на услугу за последние 12 месяцев выросла на 15,7% (3 тыс. рублей), в Чувашской республике — на 15,3% (2,3 тыс. рублей).

В Калужской области темпы роста стоимости воспитания в ясельной группе почти вдвое опережают повышение заработка. Если цена места в местном дошкольном учреждении выросла за год на 14,4%, то плата за труд — всего на 8,2% и составила в мае 40,3 тыс. рублей. А в Пензенской области годовая цена на услуги нянь взлетела на 14,7%. Повышение номинальной зарплаты в субъекте пока не высоко — 13,8% за первые пять месяцев этого года, в среднем это 31,3 тыс. рублей.

Существенно увеличилась стоимость яслей в Приморском крае — на 11,9% за год. Отправка дошкольника к няне, судя по расчётам, составит 2,9 тыс. рублей. В Севастополе рост цены на услуги дошкольного учреждения составил 10,8%, в Липецкой области — 9,9%, во Владимирской — 8%. Последний регион имеет один из худших показателей по величине нагрузки яслей на семейный бюджет — 9,43%.

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская считает 10% трат на воспитание детей существенной нагрузкой на семейный бюджет.

Время пребывания в детском саду ограничено 8 часами. А продолжительность рабочего дня большинства россиян гораздо длиннее. Родители вынуждены пользоваться услугами тех же воспитателей и нянь дополнительно. Многие просят привести ребёнка домой, увеличить время пребывания до 9 часов, выплачивая 200-300 рублей. Это тоже вычет из семейного бюджета, — напоминает Лебединская.

Эксперт отмечает, что государство недостаточно финансирует данную сферу. Нередко воспитатели просят родителей приобретать игрушки, канцелярские товары. Отдельно приходится тратиться на уроки рисования, английский язык и другие предметы. Экономист также напомнила, что для мам, имеющих двоих детей, предназначена льгота. Субсидия компенсирует 50% оплаты услуг в детсадах, которые предоставляет государство.

В некоторых субъектах РФ размеры трат на ясли-сады падают. Прежде всего, речь идёт о Саратовской области, где воспитание маленьких детей рекордно подешевело, на 16,7%. Однако даже эта позитивная динамика не помогла региону избежать участи стать худшим в стране по степени нагрузки на семейный бюджет. В мае текущего года расходы на дошкольные учреждения «съедали» 10,2% от заработка одного из родителей.

В Якутии за год стоимость месячного пребывания ребенка в яслях снизилась на 7,5%. Сегодня в Республике цена на эту услугу порядка 3,6 тыс. рублей. Нагрузка на одного работающего родителя — 4,41%.

В Москве посещение дошкольных учреждений подобного типа за год подорожало на 15%, до 3,7 тыс. рублей за месячное пребывание ребёнка. Сегодня власти города заняты выравниванием качества услуг частных и государственных детсадов.

На этой неделе мэрия обратила внимание на бюджетное финансирование частной инфраструктуры для детей. Так, 6 августа мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями данных образовательных учреждений столицы, пообещав им повысить городской стандарт финансирования частных школ и детсадов. На эти цели город готов тратить 3 млрд рублей в год.

По данным РИА Новости, с 1 сентября размер подушевого норматива составит 125-160 тысяч рублей в год для негосударственных столичных школ и 166-176 тысяч рублей в год для негосударственных детских садов.

По оценкам Лебединской, в столице около трети всех дошкольных учреждений — частные. Траты на их посещение составляет от 35 тысяч рублей в месяц.

В Москве, помимо классических яслей, в последнее десятилетие развивается направление садов семейного типа. Речь идёт о воспитании детей в большой многодетной семье. Такая услуга в среднем в столице стоит около 15 тысяч рублей.