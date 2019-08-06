Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артемий Лебедев покинул Россию из-за политической ситуации 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Дизайнер Артемий Лебедев уехал из России в Европу из-за политической ситуации в стране. Он признался, что находится в «шаге от Атлантического океана».
"Есть даже большой шанс, что я не смогу туда больше вернуться. То, что там происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным", — рассказал Лебедев в своем YouTube-канале о планах по возвращению в Россию.
Он призвал допустить к власти молодых и умных людей, которые смогут сделать так, чтобы Россия «расцвела».
"Правящая клика ворует наше будущее, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного", — констатировал дизайнер.
Он также добавил, что вместо развития Россия затеяла гонку вооружений и поссорилась со всем миром.
При этом пользователи Сети скептически отнеслись к заявлению Лебедева, так как он всегда отличался своей аполитичностью и равнодушием к тому, что происходит вокруг.
Ранее News.ru писал о том, что украинский суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу российского дизайнера Артемия Лебедева, требовавшего разрешить ему въезд на территорию этой страны. По мнению СБУ, дизайнер является активным сторонником «антиукраинской общественной позиции», то есть противником действующей власти. Также он обвиняется в симпатии к идеологии «русского мира» и поддержке ДНР и ЛНР.
News.ru: последние новости
Умерла звезда фэшн-индустрии Алла Вербер Вдова Доренко прокомментировала претензии Запашного к её мужу Коломойский заявил, что Соловьёв хотел работать на украинском телеканале
Комментарии12
Общество , Видео , Артемий Лебедев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДНР: Киев активно готовится к наступлению17
Решена судьба Соболь524
Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель2
Нацпроекты: задач много, а цель одна
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны131
Видео
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
03:41
Силовики оцепили дом Михаила Круга
Происшествия
03:33
Москва выразила Токио «решительный протест»
Политика
02:47
«Я бы им показал, где раки зимуют!»
Общество
05:36
США предостерегли Россию
США В мире
04:09
Силовики понесли серьезные потери в Донбассе
Армия Войска
00:41
Названа причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение