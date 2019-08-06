«Смертельно опасно»: ученые предупредили о новых рисках купания в водоемах

Ученые заявили о распространении в США из-за глобального потепления опасных для человека микроорганизмов, живущих как в пресной, так и в соленой воде. Об этом пишет Medicalxpress.

По данным издания, среди смертельно опасных для человека микроорганизмов, получивших распространение, ученые назвали бактерии Vibrio vulnificus, амеб Naegleria fowleri и паразита Cryptosporidium.

Vibrio vulnificus — так называемые мясоедные бактерии, живущие в теплой соленой воде, этим летом попали в заголовки СМИ, став причиной гибели человека. Опасность грозит и желающим искупаться в пресноводных каналах и озерах на юге США, где водится Naegleria fowleri — питающаяся мозгом амеба. Эта амеба безвредна при глотании, так как желудочная кислота ее растворяет, но крайне опасна при попадании в нос, отмечается в статье.

Издание указывает, что в бассейнах, особенно общественных, купальщиков подстерегает паразит Cryptosporidium, поражающий кишечник. И из-за глобальногопотепления ареал распространения опасных микроорганизмов расширяется, пояснили опрошенные изданием ученые.

Департамент здравоохранения Флориды, согласно статье, заявил о 92 случаях бактериальной инфекции в 2017 и 2018 годах, 20 из них были смертельными. По состоянию на 12 июля 2019 года зарегистрировано уже 10 заболевших. При этом, по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах ежегодно регистрируется около 205 поражения Vibrio vulnificus. Эксперты прогнозируют их рост из-за глобального потепления.

Чтобы избежать смертельно опасных заражений, врачи советуют купаться в обуви, обезопасив себя от ран на ногах, не заходить в воду с повреждениями на коже, а также использовать при нырянии специальный зажим для носа. При этом появившиеся после купания волдыри на коже — повод срочно обратиться к врачу, предупреждает Medicalxpress.