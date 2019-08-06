«Не вел переговоров с „1+1“: Соловьев ответил на слова Коломойского

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг заявления украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что он приглашал журналиста работать на своем телеканале «1+1». Олигарх уверяет, что Соловьев всерьез задумывался над этим предложением и обсуждал финансовую сторону вопроса.

Владелец украинского телеканала «1+1» Игорь Коломойский рассказал, что приглашал российского телеведущего Владимира Соловьева к себе на работу. По словам олигарха, журналист всерьез задумывался о переезде на Украину и договорился о гонораре за ведение авторской программы, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Соловьев должен был работать на «1+1». Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы», — заявил Коломойский.

Олигарх отметил, что позднее проблемы Соловьева в России решились и он передумал работать на украинском телеканале. Как утверждает Коломойский, вместо журналиста переговоры из Израиля вел его двоюродный брат Александр Шапиро . Самого Соловьева миллиардер окрестил «пропагандистом номер один», а брата телеведущего назвал его «товарищем, с которым они вместе учились».

Журналист в свою очередь заявил, что не получал от Коломойского никаких предложений и не имеет упомянутого олигархом кузена.

«Не вел я ни с кем таких переговоров, там в этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников. В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «Россия 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на «1+1», я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», — приводит слова Соловьев «URA.RU».

Телеведущий также высказал предположение, что Коломойский «очень сильно хочет с ним познакомиться», и заявил о готовности взять у олигарха интервью.

Ранее политолог Андрей Мишин в программе «Кто против?» в шутку предложил Соловьеву попробовать свои силы на посту премьер-министра Украины. Он выразил мнение, что любой украинский министр либо «проплаченный», либо состоит из консенсуса нескольких групп представителей власти. В ответ Соловьев иронично заявил, что Киев не «потянет» оплату его услуг.

«Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать», — сказал телеведущий.

Он добавил, что слухи о многомиллионной зарплате журналиста запустил в сети некий блогер из Украины, после чего их «подхватили» проукраинские и антироссийские СМИ.

Ранее телеведущий неоднократно говорил, что не испытывает чувства вины за свое материальное положение. В январе этого года Соловьев жестко раскритиковал расследование о своей вилле в Италии. По словам журналиста, сам факт поиска недвижимости у негосударственного деятеля является «собачьим анекдотом».

«Слушайте, это анекдот собачий. Хочет расследовать — пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова, заканчивая сотрудниками «Эха Москвы». Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал», — возмутился Соловьев.

Телеведущий подчеркнул, что честно зарабатывает деньги, добросовестно выплачивает все налоги и потому имеет право покупать все, что захочет.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия», — отметил Соловьев.

«Зеленскому стало еще обиднее — Путин направил поздравительную телеграмму Джонсону», — заявил он.

В конце июля королева Великобритании Елизавета II назначила главу Консервативной партии Бориса Джонсона премьер-министром Соединенного королевства. За день до этого события Джонсон был избран лидером тори, что автоматически сделало его преемником Мэй на посту премьер-министра.