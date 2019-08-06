Мединский показал Тарантино Кремль

Мединский провел режиссера на территорию Кремля, где показал Царь-колокол и Царь-пушку. Затем Тарантино осмотрел Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, сообщается в Instagram министра.

В Москву Тарантино приехал, чтобы представить свой новый фильм «Однажды… в Голливуде», сообщили в пресс-службе компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), передает РИА «Новости». Премьера картины назначена на 7 августа.