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Мединский показал Тарантино Кремль 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры Владимир Мединский встретился с голливудским режиссером Квентином Тарантино и показал ему Кремль.
Мединский провел режиссера на территорию Кремля, где показал Царь-колокол и Царь-пушку. Затем Тарантино осмотрел Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, сообщается в Instagram министра.
В Москву Тарантино приехал, чтобы представить свой новый фильм «Однажды… в Голливуде», сообщили в пресс-службе компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR), передает РИА «Новости». Премьера картины назначена на 7 августа.
Фильм «Однажды… в Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях стал одним из самых ожидаемых фильмов 2019 года.
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Общество , Квентин Тарантино , Брэд Питт , Владимир Мединский , Леонардо ДиКаприо , РИА Новости
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