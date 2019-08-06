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В Сети появилось новое видео с ребёнком на митинге 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент передачи годовалого ребенка его отцом Сергею Фомину на несанкционированном митинге В Москве, прошедшем 3 августа.
Видеозапись опубликована в паблике «Актуальная политика». На кадрах видно, как отец ребенка надевает на Фомина «кенгуру» с малышом. В это время с головы ребенка падает чепчик, но мужчины не обращают на это внимания — Фомин наступает на него и продолжает движение.
«Побег от полиции, коляска уехала, чепчик детский совсем растоптали. Ребёнок для него реквизит?» — интересуются авторы публикации.
Ранее Сергею Фомину было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. По версии следствия, Фомин использовал чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти через полицейский кордон.
Прокуратура инициировала рассмотрение вопроса о лишении родительских прав отца и матери ребенка.
Комментарии
Общество , Сергей Фомин , Генпрокуратура РФ , Москва
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