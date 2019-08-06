В Сети появилось новое видео с ребёнком на митинге

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент передачи годовалого ребенка его отцом Сергею Фомину на несанкционированном митинге В Москве , прошедшем 3 августа.

Видеозапись опубликована в паблике «Актуальная политика». На кадрах видно, как отец ребенка надевает на Фомина «кенгуру» с малышом. В это время с головы ребенка падает чепчик, но мужчины не обращают на это внимания — Фомин наступает на него и продолжает движение.

Сергей Фомин, который прикрывался ЧУЖИМ РЕБЁНКОМ для бегства с места координируемых им беспорядков, заявил, что «гулял и вообще не при чём». А вот кадры его «прогулки»: побег от полиции, коляска уехала, чепчик детский совсем растоптали. Ребёнок для него реквизит? pic.twitter.com/VqIiGq9fu2— Актуальная Политика (@Current_policy) 6 августа 2019 г.

«Побег от полиции, коляска уехала, чепчик детский совсем растоптали. Ребёнок для него реквизит?» — интересуются авторы публикации.

Ранее Сергею Фомину было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков. По версии следствия, Фомин использовал чужого ребенка, чтобы беспрепятственно пройти через полицейский кордон.