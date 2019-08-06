«С болью в сердце»: патриарх Кирилл обратился к Трампу

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с массовыми расстрелами в США , которые произошли на минувших выходных. Предстоятель РПЦ в своем послании обратился к американскому президенту Дональду Трампу и выразил надежду на то, что в дальнейшем власти сделают все для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, выразив соболезнования в связи с серией массовых расстрелов, которые произошли в США с 3 на 4 августа.

«С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан в результате стрельбы в трех городах Америки. В эти тяжелые для американского народа дни соболезную всем, кого коснулось горе», — говорится в тексте послания, опубликованного на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Партиарх выразил надежду на то, что в дальнейшем подобные инциденты не повторятся. «Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем. Милостивый Господь да укрепит руки врачей, борющихся за жизнь и здоровье пострадавших, ниспошлет скорейшее исцеление раненым и утешение родным и близким погибших», — говорится в его обращении.

В ночь на воскресенье, 4 августа, семь человек получили ранения при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). В ту же ночь 24-летний Коннор Беттс открыл огонь в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, ранения получили 27.

При этом сам стрелок был убит полицейскими, которые оказались недалеко от места происшествия, где традиционно фиксируется большое скопление местных жителей и туристов. По мнению правоохранителей, Беттс действовал в одиночку. Первое сообщение полицейские получили примерно в час ночи по местному времени, передает ABC News.

В своем твиттере полиция сообщила, что «активно расследует» случай массовой стрельбы в центре города, и попросила жителей и туристов избегать посещения указанного района. Позднее в ведомстве сообщили, что к расследованию подключилось ФБР

По словам представителя госпиталя Miami Valley Терре Литтл, в больницу поступили 16 человек после массового расстрела, пишет ABC News. Однако Литтл не стала уточнять характер ранений пострадавших.

Подполковник полиции Мэтт Карпер подтвердил журналистам, что преступник открыл стрельбу около часа ночи возле местного бара. В тот момент офицеры полиции оказались поблизости, поэтому смогли оперативно ликвидировать злоумышленника.

Полиция призвала всех, кто был свидетелем произошедшего, помочь в расследовании. Посетительница бара Ned Peppers, возле которого произошла стрельба, Тейлор Мэйберри рассказала журналистам NBC, что люди укрывались в туалете.

«Я услышала несколько выстрелов и увидела, что все падают на землю. Я никогда с подобным не сталкивалась, так что я пригнулась к земле и побежала к туалету», — рассказала свидетельница.

По ее словам, в помещении уже были 10 человек, которые также искали укрытия, причем Тейлор Мэйберри оказалась последней, кому удалось в него втиснуться.

«Мы держали дверь закрытой и ждали, пока стрельба прекратится. Люди снаружи повсюду хлопали дверьми. Мы не были уверены, что они… Ну, знаете… Мы не понимали, придут ли эти люди, чтобы нас застрелить или чтобы нас спасти», — сказала она.

Стрельба в Огайо произошла спустя 14 часов после расстрела в Эль-Пасо, который стал одним из самых массовых в американской истории. В субботу, 3 августа, 21-летний Патрик Крузиус открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Во время нападения погибли 22 человека, еще более 20 получили ранения. Среди погибших были восемь мексиканцев. При этом нападавшего задержали в день нападения.

По данным полиции, инцидент произошел на почве ненависти — после задержания стрелок заявил следователям, что его целью было застрелить как можно больше мексиканцев.

Шеф полиции Эль-Пасо Грег Аллен позднее рассказал журналистам, что у преступника был заготовлен некий манифест, который также дает основания полагать, что Крузиус совершил расстрел на почве ненависти.

Для совершения преступления злоумышленник воспользовался винтовкой, при этом он был в наушниках, чтобы защититься от мощных звуков выстрела. Сначала он открыл огонь на парковке, после чего отправился внутрь здания, где находились около 100 работников и до трех тысяч посетителей крупного магазина. Он расстреливал всех, кто попадался ему на пути.