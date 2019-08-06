Лебедев покинул Россию

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Артемий Лебедев объявил, что может никогда не вернуться в Россию 

Инфо 24 41 минуту назад
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев, владелец «именного» дизайнерского бюро и автор многих резонансных проектов, записал видеообращение, в котором заявил, что может больше никогда не вернуться в Россию.
«Мне пришлось срочно уехать в Европу, и, как вы видите, сейчас я нахожусь в самом конце Европы, то есть еще один шаг — и я окажусь уже в Атлантическом океане, я уже пересек весь континент до конца… Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто», — рассказал Лебедев перед камерой.
По его словам, «ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность», потому что «то, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», и «последние события просто невероятно ужасны».
«Есть очень большой шанс, что я даже больше туда не смогу вернуться», — предупредил дизайнер своих подписчиков.
«Мне как человеку, как гражданину и как главе семейства очень больно все это видеть, мне очень тяжело. Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного», — утверждает Лебедев.
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Общество , Видео , Артемий Лебедев
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