Лебедев покинул Россию

Артемий Лебедев объявил, что может никогда не вернуться в Россию

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев , владелец «именного» дизайнерского бюро и автор многих резонансных проектов, записал видеообращение, в котором заявил, что может больше никогда не вернуться в Россию.

«Мне пришлось срочно уехать в Европу, и, как вы видите, сейчас я нахожусь в самом конце Европы, то есть еще один шаг — и я окажусь уже в Атлантическом океане, я уже пересек весь континент до конца… Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто», — рассказал Лебедев перед камерой.

По его словам, «ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность», потому что «то, что происходит сейчас, не может оставить никого равнодушным и спокойным», и «последние события просто невероятно ужасны».

«Есть очень большой шанс, что я даже больше туда не смогу вернуться», — предупредил дизайнер своих подписчиков.

«Мне как человеку, как гражданину и как главе семейства очень больно все это видеть, мне очень тяжело. Я понимаю, как правящая, можно сказать, клика ворует наше будущее. Они украли наши выборы, они украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, всего самого дорогого, самого ценного», — утверждает Лебедев.