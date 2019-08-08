Родственникам предстоит разделить наследство Аллы Вербер

Одна из самых успешных бизнес-леди России , фешен-директор ЦУМа Алла Вербер , скончавшаяся на 62-м году жизни во время отдыха в Италии , оставила после себя приличное состояние, которое теперь предстоит разделить между наследниками.

После её смерти осталась четырёхкомнатная квартира на Тверском бульваре в центре Москвы , в ремонт которой бизнес-леди вложила больше денег, чем стоимость данной недвижимости. В настоящее время квартира оценивается в 100 миллионов рублей.

Алла Вербер превратила своё жильё в настоящий музей, обставив квартиру антикварной мебелью, различными предметами старины и объектами искусства.

Кроме того, фешен-директор ЦУМа являлась обладательницей внушительной коллекции картин, стоимость которой пока не определена.

На многомиллионное наследство Вербер претендуют её 85-летняя мать Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина и трое внуков, сообщает «СтарХит».

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Она была байером и фэшн-директором ЦУМа. Занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.

Ранее News.ru писал о том, что одна из самых успешных бизнес-леди России Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок, который спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.