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Родственникам предстоит разделить наследство Аллы Вербер 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Одна из самых успешных бизнес-леди России, фешен-директор ЦУМа Алла Вербер, скончавшаяся на 62-м году жизни во время отдыха в Италии, оставила после себя приличное состояние, которое теперь предстоит разделить между наследниками.
После её смерти осталась четырёхкомнатная квартира на Тверском бульваре в центре Москвы, в ремонт которой бизнес-леди вложила больше денег, чем стоимость данной недвижимости. В настоящее время квартира оценивается в 100 миллионов рублей.
Алла Вербер превратила своё жильё в настоящий музей, обставив квартиру антикварной мебелью, различными предметами старины и объектами искусства.
Кроме того, фешен-директор ЦУМа являлась обладательницей внушительной коллекции картин, стоимость которой пока не определена.
На многомиллионное наследство Вербер претендуют её 85-летняя мать Татьяна Абрамовна, дочь Екатерина и трое внуков, сообщает «СтарХит».
Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Она была байером и фэшн-директором ЦУМа. Занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.
Ранее News.ru писал о том, что одна из самых успешных бизнес-леди России Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок, который спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт.
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Общество , Видео , Алла Вербер , ЦУМ , StarHit , Италия
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