Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову

«Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи», — написала Собчак со ссылкой на близких Вербер.

Ксения отметила, что последний год Алла Константиновна часто болела и перенесла на ногах два воспаления легких. При этом окружающие о болезнях бизнес-леди даже не догадывались.

Собчак вспомнила, что год назад присутствовала на 60-летии Аллы Вербер и «видела успешную и яркую женщину».