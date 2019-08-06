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Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову 

Рамблер 25 минут назад
Причиной смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стал сепсис. Об этом сообщила в Telegram Ксения Собчак.
Умерла Алла Вербер
«Алле Вербер стало плохо вчера вечером. Она находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи», — написала Собчак со ссылкой на близких Вербер.
Ксения отметила, что последний год Алла Константиновна часто болела и перенесла на ногах два воспаления легких. При этом окружающие о болезнях бизнес-леди даже не догадывались.
Собчак вспомнила, что год назад присутствовала на 60-летии Аллы Вербер и «видела успешную и яркую женщину».
В марте от заражения крови скончалась певица Юлия Началова. Предполагается, что артистка была бы жива, если бы согласилась вовремя ампутировать палец на ноге.
Общество , Видео , Алла Вербер , Юлия Началова , ЦУМ
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