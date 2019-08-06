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В России захотели создать совет молодых семей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала идею создания в регионах советов молодых семей. Об этом она заявила на Всероссийском форуме молодых семей в Псковской области, передает ТАСС.
С соответствующим предложением выступил председатель молодежного совета при уполномоченном по правам человека в городе Москве Денис Лыткин. Он отметил необходимость таких объединений, чтобы помогать семьям «реализовать свои планы, идеи, которые полезны городу, региону», в то время как уполномоченные по правам ребенка будут решать семейные проблемы через общественные организации и государственные органы.
«Отличное предложение. Правильно, чтобы объединяло нас дело. Не просто встречи за партами и микрофонами, а реальное, серьезное, простое, настоящее дело, которое близко к нашим детям. Я предлагаю объединиться для конкретной истории, дела, включить фантазию и подумать, что можно сделать», — отметила Кузнецова.
Всероссийский форум молодых семей проходит в Псковской области с 5 по 9 августа. Участие в нем принимают порядка 400 участников из 42 регионов страны в возрасте от 18 до 35 лет.
Ранее стало известно, что в России планируют открыть бесплатную сеть центров помощи родителям. Специалисты центра займутся обучением родителей правильному воспитанию детей. Центры будут направлены на «повышение психолого-педагогической компетентности» родителей. В Минпросвещения рассчитывают помочь 20 миллионам россиян. Курсы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Образование».
Кроме того, до 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография», в рамках которого также действует федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Бюджет федерального проекта составил: 8,6 миллиардов рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.
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Общество , Анна Кузнецова , ИТАР-ТАСС , Москва , Псковская Область
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