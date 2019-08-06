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Петербургской семье, где родились четверняшки, дали квартиру 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Петербургская семья Морозовых, в которой 23 июля родилось сразу четверо малышей, получила в подарок от врио губернатора Александра Беглова трехкомнатную квартиру.
Глава города навестил новорожденных Диану, Богдана, Романа и Алексея Морозовых в Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и вручил их родителям ключи от трехкомнатной квартиры на Коломяжском проспекте.
«Теперь вы — многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку», — сказал Беглов.
Малыши уже получили медицинские полисы и были поставлены на особый учет в службе социальных участковых, которая поможет решить вопросы медицинского обеспечения и социальной поддержки. Морозовым будут предоставлены и другие меры социальной поддержки, в частности выплаты на каждого ребёнка, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал.
Также семья Морозовых первой сможет опробовать услугу социальной помощницы — няни. Эта услуга будет доступна многодетным петербургским семьям с 1 января 2020 года.
Рождение сразу четырех малышей — первый случай за всю историю открывшегося в 2013 году Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Комментарии
Общество , Диана Морозова , Алексей Морозов , Александр Беглов , Роман Морозов
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