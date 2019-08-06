Петербургской семье, где родились четверняшки, дали квартиру

Петербургская семья Морозовых, в которой 23 июля родилось сразу четверо малышей, получила в подарок от врио губернатора Александра Беглова трехкомнатную квартиру.

Глава города навестил новорожденных Диану , Богдана, Романа Алексея Морозовых в Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и вручил их родителям ключи от трехкомнатной квартиры на Коломяжском проспекте.

«Теперь вы — многодетная семья, а таким семьям наш город оказывает серьезную поддержку», — сказал Беглов.

Малыши уже получили медицинские полисы и были поставлены на особый учет в службе социальных участковых, которая поможет решить вопросы медицинского обеспечения и социальной поддержки. Морозовым будут предоставлены и другие меры социальной поддержки, в частности выплаты на каждого ребёнка, выплаты на многодетную семью, а также региональный материнский капитал.

Также семья Морозовых первой сможет опробовать услугу социальной помощницы — няни. Эта услуга будет доступна многодетным петербургским семьям с 1 января 2020 года.

Рождение сразу четырех малышей — первый случай за всю историю открывшегося в 2013 году Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.