Ефремов открестился от пьяного дебоша на несогласованной акции в Москве

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не принимал участие в несанкционированных мероприятиях 3 августа в Москве и не отбирал у полицейского громкоговоритель. Об этом актер заявил порталу Teleprogramma.pro.

«Я не был на митинге. Не читал пока никакие новости и не знаю, откуда это могли взять. Наверное, нужно звонить тем журналистам, которые об этом пишут», — подчеркнул Ефремов.

3 августа Telegram-канал Life Shot опубликовал видеозапись, на которой Михаил Ефремов обращается к сотрудникам полиции, спрашивает их, «почему они делают плохое», и призывает понять, что «они такие же», как все. Актер попросил у полицейского громкоговоритель, в который произнес: «Ну-ка, менты, расходитесь отсюда, расходитесь, ***** [черт подери], менты, расходитесь».

«Я просто тупо пьяный в говно», — резюмировал артист.