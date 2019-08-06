Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Никиты Белых подтвердила, что разводится из-за угроз 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина объявила, что подала заявление в суд о разводе. Об этом она рассказала в своем Facebook. Такое намерение она объяснила многочисленными угрозами, которые поступают в последнее время ей и её коллегам.
По словам Екатерины, которой сегодня исполнилось 33 года, решение они приняли совместно с супругом. На этот шаг они решились ради того, чтобы избежать влияния правозащитной деятельности, которой она занимается, на судьбу Никиты Белых в колонии.
Никита Белых и Екатерина расписались в ноябре 2017 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». После приговора они готовили апелляции на решение суда. Супруга Белых также вела колонку о деятельности мужа.
Бывший губернатор Кировской области отбыл в заключении три года из восьми, назначенных ему судом в качестве наказания по обвинению в получении взятки. Кроме того, экс-чиновник обязан заплатить штраф в размере 48 миллионов рублей.
Екатерина Белых занимает пост помощника председателя Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права». Она также главный редактор ресурса Долги.ру.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Вдова Доренко ответила Запашному за скандальный эфир Пару, пришедшую на митинг в Москве с младенцем, хотят лишить родительских прав Цирк Запашных обвинил Доренко в миллионных убытках из-за «звероубийцы»
Комментарии
Общество , Видео , Никита Белых , Екатерина Белых , ФСИН , Кировская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коломойский объяснил ссору с Путиным72
«Утерли сопли»: в учениях Украины и НАТО победила РФ140
«США имели виды на Крым»42
«Ну-ка, менты, расходитесь»: Ефремов рассказал про пьяный дебош178
Самолет исчез с радаров в Красноярском крае9
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:32
«Утерли сопли»: в учениях Украины и НАТО победила РФ
Армия Войска
00:45
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Армия Оружие
00:57
Коломойский объяснил ссору с Путиным
Политика В мире
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
03:38
В Америке завели уголовное дело на Порошенко
В мире Украина
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение