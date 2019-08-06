«Блистательный идиот»: Вдова Доренко ответила Запашному

Вдова Сергея Доренко Юлия в своем Telegram назвала победой информацию об ущербе, который понес Большой Московский цирк на проспекте Вернадского от слов журналиста. Адвокат цирка Михаил Кузнецов ранее заявил об ущербе на 17,9 миллиона рублей.

«Стыдный Запашный с мозгом четырехлетнего ребенка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу. А вообще — это победа», — написала Юлия Доренко.

Она выразила надежду, что в скором времени люди перестанут ходить в цирки, где выступают животные.

Также вдова журналиста решила напомнить высказывания Доренко, «на которые так обиделся Запашный».

Журналист называл директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного «звероубийцей», комментируя конфликт дрессировщика с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Запашный жаловался президенту РФ Владимиру Путину на совместный проект Cirque du Soleil и Гуцериева, заявив, что это может негативно сказаться на российском цирке.

«Давайте расскажем про этого звереубийцу Запашного. Кошмар… Я думаю, что он даже не подлец. Многие пишут, что он подлец, что он кляузы сочиняет президенту и т.д. Я думаю, что у него просто мозг четырехлетнего ребенка. Он блистательный идиот», — процитировала слова Доренко его вдова.

Запашный в комментарии НСН подтвердил факт претензий к радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что иск к самому Доренко отозван.

«Я не знаком с Юлией Доренко, но я не считаю правильным, чтобы члены семьи, которые остались у Сергея Леонидовича (Доренко), отвечали за ту необоснованную грязь, которую он себе позволял», — заявил он.

Запашный добавил, что видел посты в Telegram Юлии Доренко. Он объяснил их тем, что «яблоко от яблони недалеко падает».

«Ей не удастся меня спровоцировать, чтобы я возобновил дело непосредственно против самого Сергея Леонидовича», — заявил он.

НСН отмечает, что цирк хочет взыскать с радиостанции десять миллионов рублей.