Соловьев прояснил ситуацию с трудоустройством на телеканал Коломойского

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что тот звал его работать на свой телеканал «1+1».

«Не вел я ни с кем таких переговоров, там в этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников. В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «России 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на «1+1», я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», — пояснил телеведущий в разговоре с Ura.ru.

Соловьев добавил, что считает Коломойского важной фигурой в украинской политике.

«Чувствую, что Коломойский, который также известен как Беня, просто очень сильно хочет со мной познакомиться. Если что, я всегда готов взять у него интервью», — добавил он.

Ранее Коломойский сообщил, что якобы вел 7-8 лет назад переговоры о приеме на работу Соловьева на телеканал «1+1».

«У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы», — сообщил Коломойский принадлежащему Григорию Березкину РБК. Олигарх пояснил, что на украинском телевидении Соловьев бы занимался собственной авторской программой, похожей на шоу, которое он сейчас ведет на «России 1».

Напомним, 20 марта Коломойского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».