Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев прояснил ситуацию с трудоустройством на телеканал Коломойского 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев опроверг слова украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что тот звал его работать на свой телеканал «1+1».
«Не вел я ни с кем таких переговоров, там в этом скандальном интервью Игоря Коломойского упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников. В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «России 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период. Если бы меня звали на «1+1», я бы это предложение с удовольствием рассмотрел», — пояснил телеведущий в разговоре с Ura.ru.
Соловьев добавил, что считает Коломойского важной фигурой в украинской политике.
«Чувствую, что Коломойский, который также известен как Беня, просто очень сильно хочет со мной познакомиться. Если что, я всегда готов взять у него интервью», — добавил он.
Ранее Коломойский сообщил, что якобы вел 7-8 лет назад переговоры о приеме на работу Соловьева на телеканал «1+1».
«У нас с ним готовилось даже подписание контракта, мы обсуждали финансовые вопросы», — сообщил Коломойский принадлежащему Григорию Березкину РБК. Олигарх пояснил, что на украинском телевидении Соловьев бы занимался собственной авторской программой, похожей на шоу, которое он сейчас ведет на «России 1».
Напомним, 20 марта Коломойского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Соловьев прояснил ситуацию с трудоустройством на телеканал Коломойского Цирк Запашных оценил ущерб от слов Доренко Тропические болезни пришли на север России
Комментарии
Общество , Украина , Григорий Березкин , Владимир Соловьев , Александр Шапиро , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США534
Назван идеальный премьер для Зеленского1
Литва начала борьбу против паспортов РФ3
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео44
Названа зарплата Зеленского3
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
00:17
Москва решила «спрятать» спорную ракету
Оружие Политика
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:03
В Китае переживают из-за планов США
Войска Армия
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение