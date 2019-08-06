Коломойский рассказал, как нанимал Соловьева

«Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», — цитирует издание слова Игоря Коломойского.

Он также отметил, что Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на «1+1», однако журналиста «простили» и он вернулся в Россию.

«Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один», — подчеркнул бизнесмен.

При этом Коломойский пояснил, что сам с Соловьевым не встречался, а переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро

В свою очередь Владимир Соловьев заявил «URA.RU», что ему не поступали предложения о работе на украинском канале.

«Не вел я ни с кем таких переговоров. Там, в этом скандальном интервью Игоря Коломойского, упомянут некий Александр Шапиро, он там моим братом двоюродным назван. Но ведь это просто ложь, нет у меня таких родственников. В 2011 и 2012 годах я работал на телеканале «России 1», вел дебаты на президентских и парламентских выборах, никаких проблем у меня не было вообще в этот период», — пояснил Соловьев.

Телеведущий также подчеркнул, что «если бы его звали на „1+1“, он бы это предложение с удовольствием рассмотрел» и заявил, что «всегда готов взять интервью» у Игоря Коломойского.