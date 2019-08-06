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В испанском отеле раскрыли подробности «международного скандала» из-за российского флага 

Ura.Ru 41 минуту назад
Сотрудники испанского отеля, где украинские туристы потребовали убрать флаг РФ, сообщили журналисту «URA.RU», что не планируют избавляться от российского символа.
«Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать, — поясняет представитель гостиницы. — Гости жаловались на ресепшне, что везде напишут о нашем отеле. Они угрожали, что все узнают, что наш отель «черная точка для украинцев»».
Представитель гостиницы отметил, что в отеле всегда было много украинских туристов, но никто из них никогда не жаловался на российский символ. «Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем», — подытожили в испанском отеле.
Ранее стало известно, что гости из Украины потребовали убрать российский флаг из ресторана отеля, «чтобы не чувствовать себя ужасно на ужине». Позже они попросили туроператора переселить их в другую гостиницу, однако им отказали и оштрафовали.
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