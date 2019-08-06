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ФСИН заявила об угрозе дефицита мест в исправительных центрах для принудительных работ 

ТАСС + ещё 1 36 минут назад
Фото: ТАСС
Исправительные центры, созданные для нового наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан.
"Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет", — сказал он.
В связи с этим директор ФСИН обратился к регионам с просьбой помочь найти здания для создания исправительных центров.
"На сегодняшний день в 61 субъекте РФ создано 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест, — рассказал Балан. — До конца августа планируем дополнительно открыть еще девять участков исправительных центров в восьми субъектах РФ с общим лимитом 589 мест". По его оценке, "этого крайне недостаточно". "На сегодняшний день исправительные центры отсутствуют в 21 субъекте РФ", — отметил Балан.
Если 2,5 года назад принудительные работы назначались как альтернатива лишению свободы за нетяжкие или неумышленные преступления, то с начала этого года стали применяться и как смягчение наказания для отбывающих лишение свободы (после отбытия части срока). На сегодняшний день, отметил замглавы ФСИН, около 190 тыс. осужденных к лишению свободы имеют формальные основания подать ходатайства о переводе на принудительные работы. "Более 6,7 тыс. уже такие ходатайства подали, — сказал Валерий Балан. — С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тыс. мест, в следующем году — еще около 6 тыс. ".
Одними из наиболее заполненных оказались исправительные центры в ближайших к столице регионах. В Москве и Московской области такие центры не создавались, осужденных к принудительным работам отправляют в Тверскую и соседние области.
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Общество , Происшествия , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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