В Приморье приготовились к рекордному урожаю овощей

Приморском крае началась уборочная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время идет уборка ранних зерновых и овощей.

Согласно предварительным прогнозам, в текущем году урожай овощей составит порядка 140,5 тысячи тонн, что, по подсчетам экспертов, на 43 процента больше аналогичных показателей прошлого года.

По информации пресс-службы, с начала 2019 года из региона уже было экспортировано около 700 тысяч тонн продукции местного производства.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти один триллион рублей.