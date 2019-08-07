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В Приморье приготовились к рекордному урожаю овощей 

Lenta.ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Приморском крае началась уборочная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время идет уборка ранних зерновых и овощей.
Согласно предварительным прогнозам, в текущем году урожай овощей составит порядка 140,5 тысячи тонн, что, по подсчетам экспертов, на 43 процента больше аналогичных показателей прошлого года.
По информации пресс-службы, с начала 2019 года из региона уже было экспортировано около 700 тысяч тонн продукции местного производства.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти один триллион рублей.
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Общество , Приморский Край
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