Выпущенные на волю в Хабаровском крае косатки держатся вместе

Три косатки, во вторник выпущенные на волю в Хабаровском крае , находятся недалеко от места выпуска и держатся вместе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.

Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье во вторник выпустили в море у мыса Перовского в Хабаровском крае. При выпуске присутствовали представители Greenpeace. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.

"Выпущенные 6 августа косатки находятся вместе недалеко от мыса Перовского, где их выпустили на свободу. Высокая активность и перемещения косаток, наблюдаемые с момента выпуска, указывают на то, что животные в хорошей физической форме и осваиваются в свободной жизни", — говорится в сообщении.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.