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Выпущенные на волю в Хабаровском крае косатки держатся вместе 

РИА Новости + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Три косатки, во вторник выпущенные на волю в Хабаровском крае, находятся недалеко от места выпуска и держатся вместе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в среду.
Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье во вторник выпустили в море у мыса Перовского в Хабаровском крае. При выпуске присутствовали представители Greenpeace. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.
"Выпущенные 6 августа косатки находятся вместе недалеко от мыса Перовского, где их выпустили на свободу. Высокая активность и перемещения косаток, наблюдаемые с момента выпуска, указывают на то, что животные в хорошей физической форме и осваиваются в свободной жизни", — говорится в сообщении.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Общество , Владимир Путин , Минсельхоз , Минприроды , Росрыболовство , Хабаровский Край
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