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Цирк Запашных оценил ущерб от одного эфира Доренко в 17 млн 906 тыс. рублей 

Говорит Москва + ещё 1 50 минут назад
Адвокат Михаил Кузнецов утверждает, что на такую сумму снизились доходы учреждения в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом года минувшего.
По его словам, упущенная прибыль образовалась из-за массового возврата билетов на представления после программы «Подъём» с Сергеем Доренко 18 декабря. Как сказал адвокат, представляющий интересы Большого Московского государственного цирка, зрители, требуя назад свои деньги, называли одну и ту же причину — эфир на радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Цирк Запашных требовал с Сергея Доренко 3 миллиона рублей. Теперь в Арбитражный суд столицы подан иск против радиостанции «Говорит Москва» на 10 миллионов рублей.
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Общество , Видео , Сергей Доренко , Михаил Кузнецов , Радиостанция "Говорит Москва"
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