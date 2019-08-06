Цирк Запашных оценил ущерб от одного эфира Доренко в 17 млн 906 тыс. рублей

Адвокат Михаил Кузнецов утверждает, что на такую сумму снизились доходы учреждения в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом года минувшего. По его словам, упущенная прибыль образовалась из-за массового возврата билетов на представления после программы «Подъём» с Сергеем Доренко 18 декабря. Как сказал адвокат, представляющий интересы Большого Московского государственного цирка, зрители, требуя назад свои деньги, называли одну и ту же причину — эфир на радиостанции «Говорит Москва». Ранее Цирк Запашных требовал с Сергея Доренко 3 миллиона рублей. Теперь в Арбитражный суд столицы подан иск против радиостанции «Говорит Москва» на 10 миллионов рублей.