Стала известна точная дата наступления Курбан-байрама

В этом году праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама пройдут в мечетях по всей России 11 августа. Мусульмане пользуются лунно-солнечным календарем, по которому новый день наступает с заходом солнца и который "опережает" светский примерно на 10-11 дней. Из-за этого даты исламских праздников ежегодно сдвигаются, точное время их наступления вычисляют богословы.

"Десятый день месяца Зуль-хиджа и праздник Курбан-байрам наступят 11 августа. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца Зуль-хиджа, дни ат-Ташрик (дни празднования Курбан-байрама — ред.), приходятся на 12, 13, 14 августа", — говорится в постановлении Совета улемов ДУМ РФ.

В первый день праздника, 11 августа, в Московской соборной мечети пройдет праздничный намаз, который возглавит глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин . Начало богослужения — в 7 утра.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.