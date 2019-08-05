Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна точная дата наступления Курбан-байрама 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Совет улемов (исламских богословов) издал постановление, уточняющее точную дату начала Курбан-байрама — одного из двух главных мусульманских праздников, сообщает официальный сайт Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).
В этом году праздничные молитвы по случаю Курбан-байрама пройдут в мечетях по всей России 11 августа. Мусульмане пользуются лунно-солнечным календарем, по которому новый день наступает с заходом солнца и который "опережает" светский примерно на 10-11 дней. Из-за этого даты исламских праздников ежегодно сдвигаются, точное время их наступления вычисляют богословы.
"Десятый день месяца Зуль-хиджа и праздник Курбан-байрам наступят 11 августа. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца Зуль-хиджа, дни ат-Ташрик (дни празднования Курбан-байрама — ред.), приходятся на 12, 13, 14 августа", — говорится в постановлении Совета улемов ДУМ РФ.
В первый день праздника, 11 августа, в Московской соборной мечети пройдет праздничный намаз, который возглавит глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Начало богослужения — в 7 утра.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.
Последние новости
Стала известна причина смерти Вилли Токарева Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США Ответные меры России разорили чешских фермеров
Комментарии
Общество , Равиль Гайнутдин , Духовное управление мусульман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Ачинска массово покидают город104
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие10
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД170
Армия Сирии двинулась на Идлиб12
В российской воинской части произошел взрыв74
Видео
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
00:50
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
Войска Армия
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:28
Жители Ачинска массово покидают город
Происшествия Африка
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение