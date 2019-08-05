На Алтае появятся «Точки роста»

Алтайском крае в рамках национального проекта появится 235 образовательных центра «Точки роста». На них выделено 376 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в 2020 году создадут 42 центра, в 2021 — 76, в 2022 — 117. Оборудование для каждого из таких центров обойдется в 1,6 миллиона рублей.

Центры будут как гуманитарные, так и цифровые. Их цель состоит в формировании современных компетенций у учащихся в разных областях. Для этого планируется прибегать как к дистанционному обучению, так и к сетевому партнерству. В каждом таком центре будут доступны медиазона, шахматные гостиные и коворкинг, а также специальные кабинеты для цифровых и гуманитарных компетенций.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.