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Кортнев прокомментировал жалобы Шахрина на интернет-террор 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
«Я совершенно согласен с Шахриным, что человек в праве сам решать, куда ему идти и что делать. С критикой выступают люди, которые мало чего соображают», — сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, комментируя слова лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина о травле в социальных сетях после концерта коллектива на фестивале «Шашлык Live».
«Если бы я не сочувствовал так сильно людям, которые выходят на улицу протестовать, то я бы точно также пошел играть вместе с моими друзьями концерт в Парке Горького на фестивале «Шашлык Live». И Володю Шахрина, я в этом плане поддерживаю. Терпеть не могу, когда с критикой выступают люди, которые, как правило, мало чего соображают, затрудняются войти в положение человека и понять какими мотивами он руководствовался», — сказал Алексей Кортнев.
«Тезис Шахрина «свобода — это право выбора» я полностью и совершенно разделяю. У каждого человека есть выбор — идти есть шашлык в парке или идти на баррикады. Каждый сам выбирает для себя, не только музыканты», — добавил собеседник.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, лидер группы «Чайф» пожаловался на интернет-террор в отношении музыкального коллектива после их концерта на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького, который проходил параллельно с несанкционированной акцией оппозиции в Москве.
Музыканты поднялись на сцену ровно в 14.00 мск — как раз когда в столице началась незаконная акция. Интернет-пользователи стали критиковать группу за поддержку властей и решения Московской городской избирательной комиссии не регистрировать для участия в выборах в Мосгордуму ряд кандидатов, в чьих подписных листах обнаружился брак, в том числе «мертвые души».
На замечание о том, что Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай» отказались участвовать в концерте, Шахрин сказал, что у них другой круг общения и «они боятся общественного порицания».
«Леше Кортневу не плевать [на обилие гневных комментариев в соцсетях]», — добавил он.
Напомним, в субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция оппозиции, в которой, по данным МВД, приняли участие порядка 1500 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.
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Общество , Владимир Шахрин , Алексей Кортнев , Мосгордума , Деловая газета "Взгляд"
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