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Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином 

Газета.Ru + ещё 8 48 минут назад
Фото: wikimedia.org
Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров рассказал о своем контакте с ученым Чарльзом Дарвином, умершим в 1882 году. Запись об этом выложили на YouTube.
По заявлению духовника, общение с ученым у него прошло в Вестминстерском аббатстве, где лежит могила Дарвина.
Владимиров отмечает, что задал ученому лишь несколько вопросов.
По его словам, на один из них якобы Дарвин ответил, что раскаивается в своей теории "происхождения видов".
Ранее сообщалось, что священник вызвал в храм медиков во время отпевания покойницы в одной из церквей Москвы, предположив что она "ожила".
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Общество , Чарльз Дарвин , Москва
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