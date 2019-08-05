Россияне рискуют быть атакованными

47% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не заклеивают камеру своего ноутбука, поскольку считают, что за ними никто следить точно не будет.

33% респондентов заклеивают ее «ради своей же безопасности».

А 20% россиян намерены это сделать в ближайшее время.

Всего в опросе приняли участие 5 673 человека.

Россиянам следует заклеивать камеру и микрофон на своих гаджетах изолентой, посоветовали в Роскачестве. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

«Заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены», — убежден замглавы Роскачества Илья Лоевский.

Эта мера позволит владельцу устройства снизить свои шансы стать жертвой киберпреступника, однако лишь при условии, что антивирус уже установлен, а программное обеспечение обновлено. Хотя ни первое, ни второе, ни третье не гарантируют, что хакер не подключится к гаджету, однако он, по крайней мере, не увидит и не услышит его владельца.