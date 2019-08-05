Пожары в Сибири будут до осени, заявил эколог

По его словам, несмотря на работу нескольких ведомств и большого количества добровольцев, пожары смогут ликвидировать только сезонные дожди. Пока осадков в Сибири не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погодный там фронт неравномерный. Отмечается, что дожди пройдут в Иркутской области, пока на севере региона также будет сухо.