Сергей Карнаухов: После вчерашней акции и призывов к убийствам детей силовики должны дать четкий сигнал

После вчерашней несанкционированной акции и призывов к убийствам детей сотрудников Росгвардии силовым органам нужно отойти от корректного, «политизированного» правопримения и дать обществу мощный и понятный сигнал. Об этом в беседе с «Антимайданом» заявил глава фонда «Научный центр имени К. П. Орловского», юрист Сергей Карнаухов.

«Статья 212 УК РФ "Массовые беспорядки", к сожалению, пока относится к категории спящих: таких статей в Уголовном кодексе минимум 30%, но они, по сути, не применяются. 212-я работает на уровне общей превенции. Ее в современных условиях необходимо немедленно перевести в категорию статей, непосредственно регулирующих правоотношения», — считает собеседник «Антимайдана».

Карнаухов рассказал, что силовые органы сегодня «загнаны в административно-правовое поле». Это означает, что действия протестующих находятся в рамках Кодекса об административных правонарушениях и квалифицируются соответственно.

«Из-за этого правоохранители не могут использовать весь арсенал, предоставленный им законом оперативно-розыскной деятельности», — пояснил юрист.

По его словам, действия пользователя Twitter под ником Макс Стеклов, который призывал к убийствам детей силовиков, обеспечивающих безопасность на несанкционированных акциях, подпадают сразу под несколько статей.

«При этом силовики работают только на уровне закона "О полиции". То есть они пресекают правонарушение, однако лишены права наказывать за участие в незаконных митингах. Для того чтобы, например, против этого Макса Стеклова применять какие-то меры, нужны специальные оперативно-розыскные мероприятия, которые проводятся только по санкции суда. А суд не даст санкции, если у вас нет состава тяжкого или хотя бы средней степени тяжести уголовного преступления», — объяснил Карнаухов.

По его мнению, нужно возвращаться к практике приказа МВД СССР об оперативно-розыскной профилактике. В этом случае появится возможность вернуться «к удивительной, многослойной, красивейшей системе индивидуальной профилактики лиц, которые склонны, либо уже встали на путь преступной деятельности», считает юрист.

«Без этого мы повлиять на индивидуальное поведение не сможем. А речь сегодня идет о комплексном воздействии в рамках индивидуальной профилактики на поведенческие сценарии значительной массы молодых людей. Эти алгоритмы дали сбой, и поправить их можно только используя такую сложную систему мер. К сожалению, индивидуальное поведение корректируется что в Средневековье, что в наше время одними и теми же методами. Они четко прописаны в науке криминологии. Общество должно потребовать от силовиков принимать меры, которые защитят его от этих акторов, поскольку каждый из них представляет собой сегодня очаг криминальной деятельности», — добавил юрист.

Пользователь Twitter под ником Макс Стеклов, который оказался жителем Подмосковья Владиславом Синицей, 1989 года рождения, накануне несанкционированной акции, прошедшей 3 августа, призвал похищать детей сотрудников Росгвардии и расправляться с ними, снимая на камеру реальные убийства. Мужчина был задержан на вчерашнем мероприятии «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы. Сегодня Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", с угрозой применения насилия»).