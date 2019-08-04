Миллионам россиян предрекли потерю работы

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В Госдуме назвали число россиян, рискующих потерять работу 

News.ru + ещё 2 37 минут назад
15 млн россиян могут перейти в статус безработных после того, как их профессии окажутся невостребованными на рынке труда. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован, — рассказал он в беседе с «URA.RU».
Названы профессии с наибольшим числом безработных
По его мнению, такая тенденция наблюдается во всём мире. В качестве примера депутат привёл сокращение штата Сбербанка, а также установку специальных аппаратов вместо продавцов.
Ранее ВНИИ труда назвал дефицитные в России профессии. Среди них — специалисты в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства, писал News.ru.
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