Уральская туристка засудила МВД за испорченный отпуск

Суд обязал МВД выплатить жительнице Пермского края более 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба за испорченный отпуск за рубежом.

Уроженка Прикамья собралась вместе с дочерью поехать в отпуск во Вьетнам . Женщина оформила загранпаспорт и купила туристическую путёвку с вылетом из Екатеринбурга в Нячанг. В аэропорту пограничники отказались выпускать россиянок из страны, так как в паспорте не оказалось необходимой отметки УФМС, сообщает URA.RU.

В итоге им пришлось вылететь в отпуск на два дня позже. После возвращения из Вьетнама женщина подала в суд на МВД по Пермскому краю, который взыскал с ведомства более 60 тысяч рублей за испорченный отдых.