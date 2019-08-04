Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральская туристка засудила МВД за испорченный отпуск 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Суд обязал МВД выплатить жительнице Пермского края более 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба за испорченный отпуск за рубежом.
Уроженка Прикамья собралась вместе с дочерью поехать в отпуск во Вьетнам. Женщина оформила загранпаспорт и купила туристическую путёвку с вылетом из Екатеринбурга в Нячанг. В аэропорту пограничники отказались выпускать россиянок из страны, так как в паспорте не оказалось необходимой отметки УФМС, сообщает URA.RU.
В итоге им пришлось вылететь в отпуск на два дня позже. После возвращения из Вьетнама женщина подала в суд на МВД по Пермскому краю, который взыскал с ведомства более 60 тысяч рублей за испорченный отдых.
Ранее News.ru писал, что россиянин Михаил Амосов выиграл суд против авиакомпании Бахрейна Gulf Air о компенсации за задержку рейсов. Мужчина указал в иске, что услугами перевозчика воспользовался зимой 2018 года. Он приобрёл билеты на рейсы из Москвы в Коломбо с пересадкой в Бахрейне и обратно. Из-за непунктуальности перевозчика россиянин потерял два дня отпуска, а также средства, потраченные на билеты из Москвы в Петербург и на вынужденное проживание в отеле.
News.ru: последние новости
Названы регионы, где проживает наибольшее количество алкозависимых Владелец парка «Тайган» пожалел, что Сибирь не отдали нацистам во время ВОВ Силовики задержали Любовь Соболь
Комментарии3
Общество , Михаил Амосов , МВД , РИА Ura.ru , Вьетнам , Екатеринбург , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму262
Названы самые пьющие регионы России33
Стрельба произошла в еще одном штате США35
Россию обвинили в создании секретного оружия435
Кличко покинул Киев5
Видео
04:05
Стрельба произошла в еще одном штате США
Происшествия Другое
01:27
Кличко покинул Киев
В мире Украина
00:27
Названы самые пьющие регионы России
Общество Другое
00:06
Клаудия Шиффер объявила войну соседям
Шоу-бизнес
01:05
Взрыв на базе ВВС в Сирии: подозревают диверсантов
Происшествия
01:47
Шойгу рассказал о боязни НАТО опозориться на АрМИ
Войска Армия
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
05:22
Россиян одолевают мошенники «из банка»
Общество Происшествия
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение