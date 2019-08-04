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Россиянка засудила МВД за испорченный отпуск 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Фото: globallookpress.com
Жительница Урала отсудила у МВД 60 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте. Об этом сообщается на сайте Краснокамского городского суда.
Жительница города Краснокамск (Пермский край) Анастасия Т. со своей 12-летней дочерью приехала на поезде в Екатеринбург, чтобы через аэропорт Кольцово вылететь во вьетнамский Нячанг.
Однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что на страницах паспорта с фото и данными ребенка отсутствуют печати УФМС. Это стало основанием для отказа в вылете. Анастасии пришлось вернуться в Краснокамск, где были проставлены недостающие печати. В Нячанг женщина улетела через Москву, потеряв несколько отпускных дней и понеся серьезные расходы по вине паспортистов.
«Путевка и незапланированный перелет до Москвы приобретались Анастасией на кредитные средства. Дополнительно она потратилась на ж/д билеты, услуги такси, питание. Сумма убытков, включая первые два сорванных дня поездки, составила более 60 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.
После отпуска женщина подала в суд на краевое управление МВД. Суд взыскал с МВД 42605 рублей компенсации материального ущерба и 20 тысяч морального вреда.
При этом Анастасию не устроил размер компенсации за моральный вред (по 10 тыс. рублей женщине и ее дочери), и она обжаловала решение суда.
Комментарии27
Общество , Аэропорт Кольцово , МВД , Екатеринбург , Краснокамск , Пермский Край
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