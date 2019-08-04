Россиянка засудила МВД за испорченный отпуск

Однако при прохождении паспортного контроля выяснилось, что на страницах паспорта с фото и данными ребенка отсутствуют печати УФМС. Это стало основанием для отказа в вылете. Анастасии пришлось вернуться в Краснокамск, где были проставлены недостающие печати. В Нячанг женщина улетела через Москву, потеряв несколько отпускных дней и понеся серьезные расходы по вине паспортистов.

«Путевка и незапланированный перелет до Москвы приобретались Анастасией на кредитные средства. Дополнительно она потратилась на ж/д билеты, услуги такси, питание. Сумма убытков, включая первые два сорванных дня поездки, составила более 60 тысяч рублей», — сообщается на сайте суда.

После отпуска женщина подала в суд на краевое управление МВД. Суд взыскал с МВД 42605 рублей компенсации материального ущерба и 20 тысяч морального вреда.

При этом Анастасию не устроил размер компенсации за моральный вред (по 10 тыс. рублей женщине и ее дочери), и она обжаловала решение суда.