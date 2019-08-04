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Названы регионы России с наибольшим числом людей с алкогольной зависимостью 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с алкоголем, в прошлом году было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. человек, следует из данных Минздрава за 2018 год.
Примерно столько же поставили на учет в Подмосковье. В Пермском крае и Челябинской области на учет поставили 2,4 тыс. пациентов, в Башкирии — 2,2 тыс., передает RT.
На шестом и седьмом местам в списке идут Свердловская область (2,1 тыс.) и Алтайский край (2 тыс.).
Меньше всего пациентов с алкогольной зависимостью было зарегистрировано в Ингушетии — всего один случай за весь год. В Чечне — 59, в Ненецком автономном округе — 80, в Карачаево-Черкессии — 101 и на Чукотке 103.
Всего за год в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов.
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Общество , Минздрав РФ
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