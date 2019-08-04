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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клопов 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
На фоне появившейся информации об одолевающих москвичей тропических клопах Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как себя от них обезопасить. С учетом того, что ежегодно численность этих насекомых возрастает вдвое, а появившись в одной из квартир, эти насекомые стремительно распространяются по всему зданию, вероятность обнаружить неприятного гостя у себя в доме довольна высока.
Москву заполонили тропические постельные клопы
Как отмечается, наибольшую активность постельные клопы проявляют летом и в начале отопительного сезона. Чтобы их вовремя заметить, нужно чаще менять постельное белье.
Специалисты Роспотребнадзора советуют проявлять бдительность постояльцам отелей, при заселении в номер осматривать постель и отказаться от проживания в гостинице, если насекомые были обнаружены.
Чтобы клопы не проникли в чемоданы, вещи рекомендуют хранить в ванной или душевой, так как по скользким поверхностям клопам сложнее добраться до одежды.
Грязное белье и одежду желательно держать в плотно закрытом пакете и не на полу, а вернувшись домой, отдать вещи в прачечную или химчистку.
Уборку квартир лучше проводить с использованием пылесоса, часто менять постельное белье и стараться стирать его сразу. Мягкую мебель нужно периодически осматривать: о наличии клопов говорят «темные точки (»засиженности») в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье».
Комментарии23
Общество , Роспотребнадзор
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