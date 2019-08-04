Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от постельных клопов

«На территории ряда городов России замечены тропические постельные клопы. Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается вдвое. Насекомых замечают не только в антисанитарных условиях. В случае если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, дезинфекторы рекомендуют чаще менять постельное белье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постояльцы отелей, а насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах, рискуют привезти домой нежелательный подарок в виде постельных клопов. Эксперты рекомендует при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала — а при малейших признаках наличия постельных клопов отказаться от проживания в этой гостинице. Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее залезть в вещи. Грязное белье и одежду специалисты рекомендует складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где вещи пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить клопов.

В целях предупреждения размножения насекомых большое значение имеют профилактические и санитарно-технические мероприятия. Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения. Существенное значение имеет систематический ремонт квартир, побелка потолков, тщательная (без щелей) оклейка обоями, заделка щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.