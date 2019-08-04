Уральцам поступают звонки «из Сбербанка» с предупреждением о снятии денег

Несколько жителей Екатеринбурга пожаловались на мошенников, которые под видом сотрудников безопасности Сбербанка пытались по телефону узнать у них номер карты, состояние лицевого счета и кодовое слово.

«Друзья, сегодня звонили с трех номеров 84951481066, аналогичного 84951481096 и нашего городского 7-55.64.3432-64. Представляются службой безопасности Сбербанка, говорят, что якобы с моего лицевого счета пытались списать деньги, спрашивали проводила ли я эту операцию или нет. Предложили назвать номер карты или номер договора и кодовое слово. Я их на отрез отказалась давать, сказала, что сама перезвоню им на номер 900. Они сразу бросили трубку», — сообщила Дина. Р. в паблике «Яндекс.район».

С такой же проблемой столкнулась девушка под ником scarlettura. Ей, якобы сотрудники Сбербанка, сообщили о попытке взлома. Она рассказала, что мошенники сами назвали все данные карты, назвали номер телефона, который прописан в договоре с банком и хотели лишь «уточнить кодовое слово». «Спросили сколько денег на моей карте. Были убедительны и вызывали доверие. Я позвонила в банк, те ответили, что это мошенники. Но, вообще, аферисты умнеют не по дням, а по часам», — отметила екатеринбурженка.

В Сбербанке уже не раз отмечали активность аферистов, которые пытаются выяснить данные клиентов и снять со счетов деньги. «Подозрительные операции по картам блокируются Сбербанком автоматически. Сотрудники банка не звонят клиентам по таким вопросам», — сообщали ранее в пресс-службе Сбербанка. В последний раз масштабная атака мошенников на счета клиентов отмечалась в конце января.