Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться

Россия задумала потеснить Италию Францию и напоить мир крымскими и кубанскими винами. Однако для этого потребуются значительные усилия и денежные вливания, ведь начинать продвигать свой товар придется практически с нуля. Сейчас доля отечественных вин, которые поставляются в другие страны, составляет только один процент от всего вина, которое производят в стране. Но российские производители уверены, что их продукцию по достоинству оценят иностранные гурманы, ведь отечественные вина уже смогли добиться первых внушительных успехов. Возрождение российского виноделия — в материале «Ленты.ру».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» вместе с 12-ю другими проектами был инициирован президентом России Владимиром Путиным еще в мае 2018 года — именно тогда произошло подписание указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны. Реализация этих программ до 2024 года позволит повысить уровень жизни россиян и поставить экономику страны на новые рельсы, рассчитывают в Кремле. В общей сложности за годы реализации программы на нацпроекты планируется потратить 25,7 триллиона рублей. Из этой суммы на «Международную кооперацию и экспорт» собираются направить 956,8 миллиарда рублей, причем все деньги выделят из федерального бюджета.

Одной из ключевых целей этого нацпроекта является увеличение экспорта несырьевых товаров, к которым относится и вино. В программе заложено базовое значение объема экспорта несырьевых товаров, которое составляет 135,1 миллиарда долларов. К 2024 году этот показатель намерены увеличить почти вдвое — до 250 миллиардов. В рамках нацпроекта власти планируют значительно нарастить количество заключенных программ поддержки конкурентоспособности товаров российского агропромышленного комплекса (АПК). Если по состоянию на 2019 год на долю АПК приходится 50 программ, то через пять лет их должно быть уже 100. Конкретно по продукции пищевой и перерабатывающей промышленности количество программ за период с 2019 по 2024 год должно вырасти в два раза — с 14 до 28.

Австралии и Пока России приходится развивать экспорт собственного вина практически с нуля и в условиях жесткой конкуренции с винами Нового Света из Чили Аргентины . Несмотря на богатую историю виноделия в таких регионах, как Крым , Кубань и Дагестан , а также тот факт, что в России есть так называемые автохтонные сорта винограда, не имеющие аналогов в мире, российское виноделие — все еще молодое направление для экспорта. Активно развиваться оно начало только в 2015 году, и пока поставки вина за рубеж более чем скромные и составляют менее одного процента от всего объема производства вина в стране. Ситуация с экспортом вина за рубеж осложняется тем, что пока российское вино не может считаться конкурентоспособным на мировом рынке из-за высокой себестоимости производства и низкой узнаваемости.

Сейчас основными российскими регионами-экспортерами являются Краснодарский край, на который приходится 58 процентов всех поставок российского вина за рубеж, Крым (20 процентов) и Севастополь (семь процентов). Большинство поставок идут не в Европу и Америку, а на Украину (42 процента), в Китай (почти 20 процентов) и Казахстан (более 17 процентов). Однако президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уверен, что у отечественных производителей есть шансы в течение 10 лет увеличить экспорт вина в пять раз, до пяти процентов от общего объема производства. После выхода на этот уровень может наступить некий «перелом», и поставки вина пойдут легче, поскольку уже будет наработана определенная база, считает Попович.

В настоящее время для развития виноделия в России делается многое как со стороны государства, так и со стороны производителей. Например, за последние несколько лет отрасль получила помощь из федерального бюджета на шесть миллиардов рублей, а в 2019-м планируется предоставить ей еще три миллиарда. Помимо этого, государство компенсирует производителям вина затраты на закладку и уход за виноградниками, на строительство и модернизацию питомников. Также предоставляет льготы и кредиты. А 18 июля Госдума во втором чтении приняла законопроект, в рамках которого также предполагается оказать поддержку производителям, которые поставляют за рубеж вино с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения.

Однако действительно колоссальную поддержку российским виноделам, как ожидается, окажет вступивший в силу 1 июля 2019 года запрет на закупки импортных вин для государственных и муниципальных учреждений. Благодаря этому закону российские вина будут продвигаться не только силами производителей, но и торгпредствами и посольствами России за рубежом. Они, в частности, начнут угощать российскими винами иностранных гостей, например, во время приемов, популяризируя товары из России.

Со своей стороны производители также стараются раскручивать российское вино за рубежом. В первую очередь это делается за счет участия в международных выставках. То же делает и Российский экспортный центр (РЭЦ), который напрямую занимается поддержкой экспорта отечественных товаров за рубеж. В частности, российское вино является одним из продуктов, продвигаемых за рубежом под зонтичными брендами Made in Russia и GoodFoodRussia. Кроме того, центр помогает в поиске партнеров за рубежом и консультациях по ведению бизнеса с учетом национальных особенностей, законодательства и логистики каждой страны.

Однако президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов убежден, что этих мер недостаточно. Он отметил, что для успеха российские вина необходимо продвигать на государственном уровне единым фронтом. «Концепт российского вина не прижился за рубежом. Да и с чего бы он прижился, если мы не продвигаем бренд "Вина России"?» — сказал он. Титов пояснил, что нужно продвигать статус России как винодельческой державы на государственном уровне и российское вино в целом, а не конкретные бренды.

И власти, и эксперты считают, что у российских вин хорошие перспективы за рубежом. В Минсельхозе уверены, что отечественные продукты ничем не уступают французским или итальянским. Эксперты отмечают, что российские вина могут добиться успеха за пределами страны. В пример приводят успех российских вин из уникальных сортов винограда в Азии.

Как пояснили в «Абрау-Дюрсо», речь идет о таких сортах, как «сибирьковый», «красностоп золотовский», «цимлянский черный». Сухое вино из такого винограда менее кислое, как и вина Нового Света, которые являются главными конкурентами. Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев добавил, что в Азии востребовано сладкое игристое красное вино. «Оно успешно продается в странах Юго-Восточной Азии и Китае, потому что с их острой кухней, в которой много соуса, мало какое вино может справиться», — сказал он.

Помимо этого, российские вина уже добились первых успехов в Европе. В «Абрау-Дюрсо» сообщили, что в прошлом году компания вывела свою продукцию на рынки Дании и Эстонии, а в этом году планирует подписать контракт с Великобританией. Другой кубанской производитель — «Фанагория» — сообщил, что недавно вышел на немецкий рынок, а в течение ближайших трех-четырех лет планирует начать покорять американских и британских потребителей.