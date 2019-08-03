Действия полицейских в Москве во время акций оппозиции сравнили с работой полиции Запада

«Российская оппозиция ставит в пример западные демократии. Но это мираж. В той же Италии , если на несогласованный митинг соберется больше десяти человек, им грозят тюремные сроки», — сказала газете ВЗГЛЯД глава исполкома общественного движения «Корпус» За чистые выборы» Алена Булгакова. Она уверена, что во время протестной акции в Москве правоохранители действовали в рамках закона.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Корпус» За чистые выборы» Алена Булгакова считает, что во время несогласованных акций оппозиции в центре Москвы российские правоохранительные органы по факту отвечали на провокации, на использование газовых баллончиков, ножей.

«В открытых источниках сообщалось, что в полицейских бросали куски асфальта. Они применяют меры для обеспечения безопасности и общественного порядка. Российские правоохранители действуют компетентно и в рамках закона, это адекватный ответ на происходящее», — сказала Булгакова.

Она подчеркнула, что «адекватность измеряется в контексте конкретной ситуации».

«Когда появляется угроза нарушения прав граждан и подрыва государственного строя в принципе, то полиция должна принять все необходимые меры с целью минимизировать и предотвратить возможную эскалацию конфликта, чтобы в первую очередь не нарушались конституционные права граждан», — пояснила Булгакова.

По ее словам, эта ситуация кардинально отличается от той, как полиция действует за рубежом.

«Российская оппозиция ставит в пример западные демократии. Но это мираж. В той же Италии, если на несогласованный митинг соберется больше десяти человек, им грозят тюремные сроки, как и во Франции, а также огромные штрафы в несколько тысяч евро», — подытожила Алена Булгакова.

В субботу во французском Нанте полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые вышли на акцию против полицейского насилия в память о местном жителе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ответственности за нарушение общественного порядка во время массовых акций в странах Европы. В той же Франции организация общественной акции без согласования с властями является уголовным преступлением, за которое организаторам грозит полгода заключения и штраф в 7,5 тысячи евро (более 530 тысяч рублей). Право разогнать собравшихся силой правоохранительные органы имеют уже после двух безрезультатных призывов разойтись.

В Италии в случае проведения несогласованной акции с участием более 10 человек законом предусмотрено лишение свободы на срок до года и штрафы в размере от 103 до 413 евро (более 29 тысяч рублей).

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Москвы прошла очередная несогласованная акция, которую сами оппозиционеры назвали «прогулкой». По информации МВД, в митинге участвовали порядка 1500 человек, 600 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка.

Столичные власти заранее предупреждали об ответственности и недопустимости нарушения закона, полиция сообщала о рисках провокаций и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в акции.