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Как участники незаконной акции в Москве провоцировали полицейских 

Российская Газета 1 час назад
Около 600 участников несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны правоохранительными органами в субботу, 3 августа. Но это не удивительно, если учесть, что многие из митингующих откровенно провоцировали полицейских.
На видеоролике, который оказался в распоряжении "РГ", показан один такой случай. Опрятно одетый молодой человек, который не может прорваться сквозь оцепление полицейских, громко оскорбляет одного из сотрудников Росгвардии. При этом он использует прямые угрозы.
"Твоя каска будет разбита!" — прокричал участник акции.
Стоящие в оцеплении полицейские намеренно не реагировали на такое поведение, стараясь даже не смотреть в сторону правонарушителя.
Напомним, у некоторых участников митинга были найдены травматическое оружие и газовые баллончики. Как минимум одного сотрудника полиции госпитализировали с травмами.
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