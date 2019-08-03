Как участники незаконной акции в Москве провоцировали полицейских

Около 600 участников несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны правоохранительными органами в субботу, 3 августа. Но это не удивительно, если учесть, что многие из митингующих откровенно провоцировали полицейских.

На видеоролике, который оказался в распоряжении "РГ", показан один такой случай. Опрятно одетый молодой человек, который не может прорваться сквозь оцепление полицейских, громко оскорбляет одного из сотрудников Росгвардии . При этом он использует прямые угрозы.

"Твоя каска будет разбита!" — прокричал участник акции.

Стоящие в оцеплении полицейские намеренно не реагировали на такое поведение, стараясь даже не смотреть в сторону правонарушителя.

Напомним, у некоторых участников митинга были найдены травматическое оружие и газовые баллончики. Как минимум одного сотрудника полиции госпитализировали с травмами.