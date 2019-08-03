Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил

Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения. Материал опубликован на сайте интернет-издания "Обозреватель".

В статье говорится, что жители полуострова не могут найти общий язык с туристами из других российских регионов. Гости якобы жалуются на грязные пляжи, высокие цены и плохие дороги, а крымчанам, по словам авторов публикации, не нравятся "бюджетные" туристы, привозящие с собой еду. Статья сопровождается фотографиями мусорных баков, ДТП и драк без указания авторства и даты съемки.

В комментариях многие читатели усомнились в достоверности этой информации и заявили, что не сталкивались с подобными проблемами.

"Отношение местных к туристам отличное, обязательно поеду еще. Крым великолепен, тем более, его приводят в порядок после Украины", — написал Maxim Loginov.

"Дезиинформация, спрашивайте лучше у крымчан, как им живется, а не верьте всему тому, что пишут", — считает Alina Nepomyashchaya.

Кроме того, десятки читателей указали на нестыковки и искажения фактов в комментариях под статьей. Однако все подобные записи удалили с сайта.