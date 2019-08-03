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Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения. Материал опубликован на сайте интернет-издания "Обозреватель".
В статье говорится, что жители полуострова не могут найти общий язык с туристами из других российских регионов. Гости якобы жалуются на грязные пляжи, высокие цены и плохие дороги, а крымчанам, по словам авторов публикации, не нравятся "бюджетные" туристы, привозящие с собой еду. Статья сопровождается фотографиями мусорных баков, ДТП и драк без указания авторства и даты съемки.
В комментариях многие читатели усомнились в достоверности этой информации и заявили, что не сталкивались с подобными проблемами.
"Отношение местных к туристам отличное, обязательно поеду еще. Крым великолепен, тем более, его приводят в порядок после Украины", — написал Maxim Loginov.
"Дезиинформация, спрашивайте лучше у крымчан, как им живется, а не верьте всему тому, что пишут", — считает Alina Nepomyashchaya.
Кроме того, десятки читателей указали на нестыковки и искажения фактов в комментариях под статьей. Однако все подобные записи удалили с сайта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии28
Общество , ООН
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